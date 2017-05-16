رئيس وزراء اليمن: إيران تواصل تصدير مشروعها التدميري

اتهم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إيران بمواصلة تصدير مشروعها التدميري والتخريبي لليمن، وذلك عن طريق زرع الانقسامات والطوائف التي تهدد استقرار الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية في باب المندب.

وأكد بن دغر في سلسلة تغريدات على تويتر، أن الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظٍ مهما كان صغيراً في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب.

وأشار إلى أن التضامن لا يزال مستمراً على المستوى الوطني، من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي.

وأوضح بن دغر أن البيانات الصادرة مؤخراً من مجلس التعاون الخليجي تعد رسالة كافية لكل من يحاول حرف مسار دعم اليمن.