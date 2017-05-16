 “الإسلامي للتنمية” لا يستبعد الاستثمار في طرح أرامكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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“الإسلامي للتنمية” لا يستبعد الاستثمار في طرح أرامكو

“الإسلامي للتنمية” لا يستبعد الاستثمار في طرح أرامكو
المناطق - الرياض

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، إن البنك اعتمد تمويلات بقيمة 12 مليار دولار للدول الأعضاء العام الماضي.

وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم حظيت بالنصيب الأوفر من التمويل.

وأكدّ حجار، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 لمجموعة البنك الإسلامي في جدة، أن ليس هناك ما يمنع استثمار المجموعة في الطرح العام لشركة أرامكو.

وأشار إلى القرار في هذا الشأن يخضع لدراسات ومعايير، وأرامكو مثلها كأي شركة أخرى يوجد بها فرص استثمارية.

وعن التعاون مع السعودية في ظل رؤية 2030، بيّن حجار أن استثمارات المجموعة في المملكة وصلت إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أنها تشكل مجالات مجتمعية كالتعليم والصحة.

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