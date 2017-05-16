اشتر سيارتك بطريقة ماكينة الكولا في دقيقة واحدة؟!

هل يمكن أن تتخيل ماكينة عملاقة مليئة بالسيارات الفارهة، تطعمها بالنقود فتخرج لك “مركبة الأحلام” في خلال دقيقة واحدة؟ هذا ليس مجرد فكرة أو خطة مستقبلية، بل واقع في سنغافورة.

فقد ابتكرت وكالة “أوتوبان موتورز” لبيع السيارات المستعملة، طريقة جديدة لبيع المركبات الفارهة مثل فيراري وبنتلي ولامبورغيني، تشبه تلك التي تشتري بها عبوات المشروبات الغازية أو أكياس المقرمشات.

وبإمكان الزبائن في الطابق الأول من مبنى الماكينة المكون من 15 طابقا، اختيار سيارتهم المفضلة عبر شاشة تعمل باللمس، وفي خلال دقيقة تقريبا تصلهم السيارة، التي تتنوع بين حديثة فخمة وأخرى كلاسيكية.

وقال المدير العام للشركة غاري هونغ لـ”رويترز”، إن الفكرة تهدف إلى عرض أكبر عدد ممكن من السيارات (نحو 60 سيارة) داخل مساحة صغيرة، في البلد الذي يشتهر بندرة الأرض الفضاء.

وأضاف: “أردنا أن نحقق متطلباتنا بعرض عدد كبير من السيارات، وفي الوقت نفسه بشكل مبدع ومبتكر”.