 حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين

حفتر: الجيش الليبي لن يترك طرابلس معقلا للإرهابيين
المناطق - ليبيا

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، إن الجيش الليبي لكل الليبيين، وأنه لن يترك طرابلس معقلاً للإرهابيين.

 

جاء ذلك خلال حضور حفتر عرضا عسكريا بمناسبة تخريج الدفعة الخمسين بالكلية العسكرية في توكرة غربي مدينة بنغازي.

واعتبر حفتر أن تخريج هذه الدفعة يعتبر انتصارًا لمؤسسات الجيش.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد هنأت الشعب الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة، مجددة العهد بأن تمضي “بيقظة وعزم وكفاءة في البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله ثم الوطن”.

وتعهدت القيادة العامة بأنها ستواصل “المضي قدمًا نحو بناء الدولة الليبية المنشودة والمرتقبة التي هي محط إجماع كل الليبيين، ليبيا الخالية من الإرهاب والتطرف. بعيدًا كل البعد عن المصالح الأنانية الضيقة لتكون وطنًا ينعم كل أبنائه بالحرية والعيش الكريم ويتمتعون بالأمن والاستقرار في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون”.

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