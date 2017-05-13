توافد الأطباء في ألمانيا لتطبيق وحضور العمليات المباشرة باستخدام “إبرة فدا”

وعبر “بوسطجي” عن سعادته وهو يلتقي الوفد السعودي برئاسة عميد كلية الطب البروفيسور محمود الأحول ، وفريق الاختراع ممثلاً بالدكتور عبدالكريم فدا مدير برنامج الزمالة والدراسات العليا لقسم الانف والأذن والحنجرة بالكلية ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة تجميل الوجه، والمخترع مشعل هرساني مدير وحدة الابتكار بالجامعة ، مستشعراً عظم مسئولية الفريق في نقل صورة رائعة ، ورفع علم المملكة عالياً ونقل الاختراع السعودي إلى أوروبا ، وتأدية مهمته بمتابعة السفارة سيتم فيها إجراء العديد من العمليات المجدولة ، مؤكداً دعم السفارة ومكاتبها لتحقيق رسالة وفد جامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب بالجامعة .

وتشهد مستشفيات هيليوس بوخ في برلين ، توافد عدد كبير من الأطباء من مستشفيات متعددة لتطبيق ومشاهدة تفاصيل استخدام اختراع “إبرة فدا” في العمليات المعقدة والبسيطة ، وإزالة الأورام ، ورفع الجفون والعيون والوجه ، وتجميل الأذن ، وترميم الأنف المعقدة أو المصابة إثر مرض أو حادث سيارة .

من جهته ، ثمن الدكتور عبدالكريم فدا مدير برنامج الزمالة والدراسات العليا لقسم الانف والأذن والحنجرة ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة تجميل الوجه بجامعة المؤسس بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والسفارة السعودية وملحقيتها الثقافية في برلين ، منوهاً بدعم ومتابعة جامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب نحو تشجيع دخول برامج الدراسات العليا لديها في شراكات علمية تفتح مجالات التدريب الطبي الحديث بما يواكب رؤية المملكة 2030 م .

وكشف عن جهود مستقبلية مع زميله عضو الاختراع مشعل هرساني حيث يتم العمل حالياً على تطوير الاختراع ، واكتشاف اختراعات أخرى في المجال الطبي .

وأشار “فدا” بشكل خاص إلى جهود الطبيبة السعودية الدكتورة الشيماء القرشي والحاصلة على البورد الألماني وتدرس حالياً تخصصها الدقيق في الجيوب الأنفية حيث أبهرت الوسط الطبي الأوروبي ، ودورها كممثل للأطباء السعوديين المبتعثين في المستشفى ، وجهودها في تنظيم المؤتمر العلمي الخاص بالاختراع ، والتنسيق المستمر لورش العمل والمحاورات الطبية ، وجدولة العمليات ، وتنسيق عمليات التدريب على العمليات الحية مباشرة وبحضور يختلف في كل عملية عن الأخرى حيث حرص الأطباء حضور العمليات بهذا الاختراع من كافة مستشفيات أوروبا لرؤية التكنولوجيا المستخدمة في هذا الاختراع والتي بسطت هذا النوع من العمليات، مؤكدة بدورها الثقة بالأيدي الطبية السعودية .

وفي ذات السياق ، يعتبر الدكتور عبدالكريم فدا هو أول طبيب سعودي تدعوه “ألمانيا” ويعطى ترخيصاً طبياً لإجراء العمليات الجراحية ليكون طبيباً زائراً ومدرباً للأطباء على الاختراع في مستشفيات “هيليوس برلين بوخ” وغيرها من المستشفيات الألمانية . كما أن هذه الدعوة تؤكد بشكل كبير مدى ما وصلت إليه حركة التعليم السعودي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعمها البحث العلمي والتطوير الطبي والتقني والابتكار والإبداع ودعم الكوادر الوطنية من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني سواء داخل الدولة من خلال جامعاتها المنتشرة أو من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .