عاقبة التعاون.. إسرائيل تمرر لترامب معلومات سرية ففضح أوراقها للروس

وتعتبر إسرائيل من أهم حلفاء الولايات المتحدة، لكن المعلومات الحساسة التي ناقشها ترامب مع الروس والتي قدمتها إسرائيل بسرية تامة، قد تضر بالعلاقات بين البلدين، كما قد تثير مخاوف لدى إسرائيل من نقل معلومات سرية إلى إيران حليفة روسيا الوثيقة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، لم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم مصدر المعلومات التي تبادلها ترامب مع الروس، وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر في بيان أرسله إلى صحيفة نيويورك تايمز، أن البلدين سيحافظان على علاقة وثيقة لمكافحة الإرهاب.

وقال ديرمر في البيان “إسرائيل لديها ثقة تامة في علاقاتنا بالمعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تعميق هذه العلاقة في السنوات المقبلة تحت قيادة الرئيس ترامب”.

وكان ترامب يرد على مزاعم بشأن اتهامه بتسريب “معلومات سرية” لمسؤولين روس كبار، أثارت غضبا في الأوساط الرسمية والشعبية الأميركية.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن ترامب شارك تفاصيل حول “تهديد إرهابي تابع لتنظيم داعش يتعلق باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات”، مع وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغى كيسلياك.

وحاول البيت الأبيض احتواء البلبلة التي أثارتها صحيفة “واشنطن بوست”، الإثنين 16 مايو/أيار 2017، عندما كشفت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقاسم معلومات استخباراتية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكن ترامب خرج مغرداً على تويتراً مؤكداً حقه “المطلق في مشاركة معلومات تتعلق بالإرهاب مع موسكو.

يبدو أن ترامب شعر أنه لا فائدة من نفي القصة التي أفردت لها وسائل الإعلام مساحة واسعة، فكتب على تويتر صباحاً “بصفتي رئيساً، رغبت في أن أتقاسم معلومات مع روسيا، وهو حقي المطلق، وقائع تتعلق بالإرهاب والسلامة الجوية. ولأسباب إنسانية أرغب أيضاً بأن تُسرع روسيا بشكل كبير حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية والإرهاب”.

صحيفة “واشنطن بوست” وحسب المعلومات التي نقلتها عن مسؤولين أميركيين قالت إن معلومات استخباراتية تتعلق بعملية يعدها تنظيم الدولة الإسلامية نقلها ترامب إلى روسيا، وهذه المعلومات وصلت إلى واشنطن عبر شريك للولايات المتحدة، لكنه لم يعط الإذن بتقاسمها مع موسكو.