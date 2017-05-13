 شرطة حائل تضرب بقوة وتضبط 7 جناة أقروا بارتكاب 21 حادثة سرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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شرطة حائل تضرب بقوة وتضبط 7 جناة أقروا بارتكاب 21 حادثة سرقة

شرطة حائل تضرب بقوة وتضبط 7 جناة أقروا بارتكاب 21 حادثة سرقة
المناطق - حائل

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة حائل انه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ببذل الجهود لمكافحة جرائم السرقات بانواعها فقد رصدت الأجهزة المختصة عدد من حوادث السرقة في مدينة حائل ومحافظة الشملي ومحافظة موقق ومركز جبة ومركز قنا ومركز الحفير وصحراء النفود .

وعلى إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ومركز شرطة جبة باتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت – ولله الحمد – عن ضبط سبعة أشخاص سعوديي الجنسية تتراوح اعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ثبت وقوفهم خلف تلك الحوادث، وبمتابعتهم تم تحديد أماكن تواجدهم حيث جرى اعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعاً، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بارتكاب ( 21 ) حادثة سرقة لأجزاء سيارات ومواشي من مواقع مختلفة ومخيمات وأعلاف وأسلحة نارية ودراجات نارية موزعين الادوار فيما بينهم ، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات .

تم التحفظ على المتهمين وايقافهم بمركز الشرطة المختص رهن استكمال اجراءات التحقيق معهم و مضاهاة أسلوبهم الاجرامي بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول ، تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم ،،،

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