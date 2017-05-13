 الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ينفذ برنامج مبادئ الخدمات الطبية الاسعافية والبروتوكولات الطبية العلاجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ينفذ برنامج مبادئ الخدمات الطبية الاسعافية والبروتوكولات الطبية العلاجية

الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ينفذ برنامج مبادئ الخدمات الطبية الاسعافية والبروتوكولات الطبية العلاجية
المناطق-عبدالرحمن سفر
نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة  الدورة الأولى لمبادئ الخدمات الطبية الاسعافية والبروتوكولات الطبية العلاجية والتي استمرت لمدة 4 أيام بمشاركة المدير الطبي بالمنطقة الدكتور محمد علي مرعي ومدير التدريب الأستاذ عبدالخالق الزهراني.
واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بانه سيتم تنفيذ البرنامج تباعا ليشمل جميع المسعفين في المنطقة خلال الخطة التدريبية لعام 2017 والبالغ عددهم 133 مسعفا يعملون في الميدان بجميع مستوياتهم
(EMT1 -EMT2 -EMT3 ) مشيرا بان البرنامج يتضمن محاضرات نظرية وتدريب عملي لمختلف الحالات التي تواجه المسعفين في الميدان مع التركيز على التدريب العملي وذلك بهدف الرقي بخدمات الهيئة المقدمة للمواطنين والمقيمين ولتقديم خدمة طبية إسعافية تتوافق مع المعايير والمقاييس المعتمدة بما يضمن الحفاظ على الأرواح وتفادي المضاعفات الناتجة عن الحوادث والحالات المرضية .

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