 تحت شعار “العزم يجمعنا”..تدشين موقع وحساب وتطبيق القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأربع لغات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

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تحت شعار “العزم يجمعنا”..تدشين موقع وحساب وتطبيق القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأربع لغات

تحت شعار “العزم يجمعنا”..تدشين موقع وحساب وتطبيق القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأربع لغات
المناطق - الرياض

دشنت المملكة اليوم الثلاثاء الموقع الإلكتروني ( https://www.riyadhsummit2017.org/ ) والحساب الرسمي ( @riyadhsummit ) في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لنقل وقائع القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والمتاح للجميع بأربعة لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية.

وذكر الحساب في تغريدة قبل قليل “من المملكة العربية السعودية، ننطلق معكم هنا لرصد وقائع القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ترافق زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وتستضيف المملكة قادة من مختلف دول العالم الإسلامي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب للاجتماع في هذا الحدث التاريخي المهم في 20 -21 مايو 2017، برؤية واحدة، هي “سوية نحقق النجاح” لتجديد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي، والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة، والتعاون السياسي والثقافي البنَّاء.

وذلك من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات، وهي قمم رئيسية: قمة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.. حيث ستعزز العلاقات التاريخية في هذه المؤتمرات من خلال الجهود المشتركة من التسامح والتعاون، والأسس التي وُضعت لانطلاقة جديدة واعدة بمستقبل مشرق للجميع.

كما تم تدشين تطبيق للقمة في متجر آبل https://itunes.apple.com/us/app/riyadh-summit-2017/id1237206037?mt=8
و متجر أندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mirum.ksasummit_android

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