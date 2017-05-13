مدير تعليم صبيا يفتتح مركز التدريب بمكتب العيدابي ويكرم معلميه المتعاقدين والمتقاعدين

قام مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مساء أمس الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر شعبان لعام ١٤٣٨ه‍ بافتتاح مركز التدريب التربوي بمكتب التعليم بمحافظة العيدابي.

حيث استمع لشرح مفصل من رئيس وحدة التدريب التربوي بالمكتب و المشرف على مركز التدريب التربوي بالعيدابي الأستاذ مفرح بن شريف غزواني عن محتويات المقر وتجهيزاته، حيث يحوي المركز عدداً من القاعات التدريبية والإدارية مشيراً إلى بعض أدوار المشاركة المجتمعية الفاعلة والتي تمثلت في دعم لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة العيدابي ومؤسسة قوة الإنجاز لمقر المركز شاكرا لهم دعمهم لعجلة التعليم في المحافظة.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة الأستاذ أحمد الليل أن الإدارة تسعى إلى المضي قدماً في توطين التدريب والتنمية داخل المؤسسة التعليمية سواء على مستوى مكاتب التعليم أو على مستوى المدارس، وإلى دعم المعلم والقائد التربوي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج التدريبية المنفذة.

هذا وقد رحب مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي الأستاذ يحيى بن محمد غفالي في كلمته بسعادة مدير التعليم ومرافقيه شاكرا لهم جهودهم الحثيثة في الدعم والمساندة من أجل تحقيق هذا الحلم الذي أصبح اليوم واقعاً يقدم خدماته لأكثر من 800 معلم في القطاع ولويدعم مايقارب 80 مدرسة بالبرامج والخطط التدريبية والتطويرية، سائلا الله تعالى للجميع التوفيق.

ثم توجه بعد ذلك مدير إدارة التعليم في صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس لرعاية حفل تكريم مكتب التعليم بمحافظة العيدابي للمعلمين المتقاعدين والمعلمين المتعاقدين والذين انتهت فترة عملهم في مدارس المكتب والبالغ عددهم 25 معلما.

حيث بدأ الحفل والذي حضره المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية وعدد من مشرفي الإدارة والمكتب بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، ثم تحدث مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي الأستاذ يحيى بن محمد غفالي في كلمته عن الدور الكبير والهام للمحتفى بهم في دعم عجلة التنمية، مشيرا لبعض المواقف التربوية والإنسانية والتي كان لها أطيب الأثر على أبنائنا الطلاب، بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئياً حكى رحلة العطاء والبذل لمحتفى خلال فترة عملهم في سلك التعليم، من جهة أخرى عبر المعلم في ثانوية الصهاليل الأستاذ الأمين أبو طاهر أحمد في كلمته التي ألقاها نيابة عن المحتفى بهم عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية أرضاً وإنسانا، معبرا عن سعادته البالغة وبقية زملائه بعملهم في أرض المملكة العربية السعودية والتي خصها الله بالحرمين الشريفين، ومشيدا بالتعامل الحسن الذي كان ديدن كل متعاملوا معهم، مضيفا فخرهم بكل طلابهم والذين هم اليوم رجال أكفاء في كل ميادين الحياة، سائلا الله أن يوفق الجميع وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين.

وبعد أن ألقى الأستاذ ملهى حاوي قصيدة شعرية بهذه المناسبة تحدث راعي الحفل الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس في كلمة عن فخره واعتزازه بالعمل جنبا إلى جنب مع نخبة من الأساتذة الأفذاذ من الدول العربية الشقيقة، موضحا دورهم البارز في محو أمية الحرف، ومشيدا بحرصهم واخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم، مشيرا إلى أنهم سيبقون في ذاكرة ووجدان طلابهم والمجتمع نظير ماقدموه خلال السنوات الماضية، سائلا الله تعالى لهم الأجر والمثوبة والتوفيق.

وفي نهاية الحفل سلم سعادة مدير التعليم في صبيا والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ومدير شؤون المعلمين بالإدارة الهدايا التذكارية للجميع.