 “يؤدي إلى اضطرابات وفوضى”.. تحذير من “هجوم إلكتروني خطير” يستهدف العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“أعضاء شورى” يزورون البرلمان الأوكراني ومتحف الحرب العالمية الثانية مسن من العوامية يهاتف كوثر الأربش: “خلصونا من هؤلاء الإرهابيين.. نريد العيش بأمان” شاهد.. سعيد المطيري يحقق ذهبية في منافسات الشوزن.. والسلام الملكي يدوّي العاصمة الأذربيجانية 10 معلومات خاطئة نعتقد أنها جيدة للأسنان ! وظائف شاغرة في جامعة نجران “يؤدي إلى اضطرابات وفوضى”.. تحذير من “هجوم إلكتروني خطير” يستهدف العالم المسيحية تتراجع في بريطانيا والإسلام سيصبح الديانة الأولى في العالم 38 ألف وفاة بعام واحد جراء التلوث الناتج عن مركبات الديزل مدير تعليم صبيا يفتتح مركز التدريب بمكتب العيدابي ويكرم معلميه المتعاقدين والمتقاعدين “العمل” تتيح للسوريين إصدار إشعار عمل مؤقت عبر “أجير الزائرين” أمير الرياض يقدم التعازي في وفاة تركي السديري تحت شعار “العزم يجمعنا”..تدشين موقع وحساب وتطبيق القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأربع لغات

“يؤدي إلى اضطرابات وفوضى”.. تحذير من “هجوم إلكتروني خطير” يستهدف العالم

“يؤدي إلى اضطرابات وفوضى”.. تحذير من “هجوم إلكتروني خطير” يستهدف العالم
المناطق - وكالات

قالد رئيس المخابرات الهولندية روب بيرتولي، الثلاثاء، إن العالم يمكن أن يشهد قريبا “عملية خطرة للتخريب الرقمي” تؤدي إلى اضطرابات و”فوضى”.

 

ونقلت فرانس برس عن بيرتولي قوله: “إن تخريب بنى تحتية حيوية “نموذج لتلك الأمور التي يمكن أن تحرمك من النوم ليلا”.

وجاء هذا التحذير إثر هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف اكثر من 200 ألف ضحية في 150 بلدا على الأقل منذ الجمعة.

وأضاف مدير الاجهزة السرية الهولندية “إن تهديدات الهجمات الإلكترونية “ليست خيالية، إنها تحدق بنا”.

وتابع محذرا “برأيي يمكن أن نكون أقرب بكثير من عملية خطرة للتخريب الرقمي، مما يعتقد الكثيرون”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>