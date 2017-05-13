“يؤدي إلى اضطرابات وفوضى”.. تحذير من “هجوم إلكتروني خطير” يستهدف العالم

ونقلت فرانس برس عن بيرتولي قوله: “إن تخريب بنى تحتية حيوية “نموذج لتلك الأمور التي يمكن أن تحرمك من النوم ليلا”.

وجاء هذا التحذير إثر هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف اكثر من 200 ألف ضحية في 150 بلدا على الأقل منذ الجمعة.

وأضاف مدير الاجهزة السرية الهولندية “إن تهديدات الهجمات الإلكترونية “ليست خيالية، إنها تحدق بنا”.

وتابع محذرا “برأيي يمكن أن نكون أقرب بكثير من عملية خطرة للتخريب الرقمي، مما يعتقد الكثيرون”.