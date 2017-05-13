شاهد.. سعيد المطيري يحقق ذهبية في منافسات الشوزن.. والسلام الملكي يدوّي العاصمة الأذربيجانية

حقق لاعب المنتخب للرماية، الرامي سعيد المطيري الميدالية الذهيبة في منافسات الشوزن سكيت ضمن دورة التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأظهر مقطع فيديو تناقله مغردون، لحظة تكريم اللاعب المطيري، تزامنا مع رفع العلم السعودي والسلام الملكي، وسط احتفال المواطنين الحاضرين المناسبة.

فيما حقق اللاعب السعودي سلطان الداوودي الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص لمسافة 58,63 متر، كما حقق الرباع السعودي خليل الحمقان الميدالية البرونزية لوزن تحت 85كجم في منافسات رفع الأثقال.