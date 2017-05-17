“أعضاء شورى” يزورون البرلمان الأوكراني ومتحف الحرب العالمية الثانية

زار أعضاء من مجلس الشورى السعودي البرلمان الاوكراني، وكذلك متحف الحرب العالمية الثانية في العاصمة كييف، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأظهرت لقطات عدد من الأعضاء والعضوات خلال زياتهم هذه الأماكن التاريخية، بمصاحبة من الجانب الأوكراني، لتعريفهم بتاريخ البلاد.

ويأتي ذلك بعد أيام من عقد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة السيد فاديم فاخروشيف .

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، واستعراض لعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما بما يسهم في دعم أوجه التعاون والعمل في شتى المجالات لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتهدف لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق اكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.