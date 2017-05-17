شاهد.. الموقف الذي كاد أن يقطع العلاقات السعودية الأمريكية .. وحكمة الملك فهد في التعامل معه

مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة، استعاد مغردون قصة رواها الأمير بندر بن سلطان، لزيارة قام بها الملك فهد رحمه الله إلى واشنطن، والخلاف الذي كاد أن يحصل لولا حكمة الملك في ذلك الوقت.

وقال الأمير بندر في حديث تليفزيوني سابق، إنه قبل العشاء وقع خلاف وراء الأبواب المغلقة وكان من الممكن أن يهدد العلاقات بين السعودية وأمريكا، حيث إن المسؤول السعودي سلم للبيت الابيض وفقا للانظمة هناك، نسخة من الخطاب الخاص بالملك فهد، إلا أن البيت الابيض رفض تقديم نسخة في المقابل عن خطاب الرئيس الأمريكي.

وقام الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في أمريكا بتبليغ الملك فهد رفض البيت الأبيض لتسليم نسخة من خطاب الرئيس الامريكي، وبعد دقائق استدعى الملك فهد الأمير بندر وأعطاه أوامر جديدة أراد توصيلها إلى مساعد الرئيس ومع أن الأمير بندر كان محتارا الا أنه اطاع الاوامر.

ويقول الأمير بندر واصفا الموقف “أنا ذهلت وحبيت أن أسال فقال لا تسألني تحرك الآن”، فذهب الأمير بندر إلى مساعد الرئيس الامريكي وقال له “لا تسألني أي سؤال أنا ماعندي جواب الملك بيقول لك الفقرة اللي عن الشرق الاوسط شيلها تماما وإذا الرئيس ريغان ألقاها فالعلاقات السعودية الأمريكية تنتهي الليلة” .

وقد تم إيصال الرسالة إلى الرئيس ريحن، ويروي الأمير بندر قائلا “رأيت الرئيس الأمريكي طلع قلم من جيبه وأرسل خطابه إلى أحدهم وشطب على الورقة”، وهذا الموقف يبين مدى شجاعة الملك فهد رحمه الله وأهمية قضية فلسطين خاصة والشرق الاوسط عامة بالنسبة له.

والسبب في ذلك، أن الملك فهد علم بأن في خطاب الرئيس الامريكي فقرة يتمنى فيها من الملك فهد مد مصافحته ومن ثم مصافحة الرئيس الاسرائيلي أي مد يد السلام وهذا الشيء مرفوض تماما لدى الملك وحكومة المملكة.