البعثة السعودية بالأمم المتحدة تفضح إيران أمام العالم.. وهكذا كان خطابها

اتهمت البعثة السعودية في الأمم المتحدة إيران بممارسة التضليل ودعم الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة.

وقالت البعثة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن إيران تخرق القانون الدولي بممارساتها وتتسبب في جرائم حرب وضد الإنسانية، وفقا لما نقلته “العربية”.

كما جاء في الرسالة أن الميليشيات المسلحة الإيرانية تواصل تهديد استقرار المنطقة والسلم في العالم، فيما لا يخفي النظام الإيراني دعمه للإرهاب.

ووصفت الرسالة الحرس الثوري الإيراني بأداة تصدير الإيديولوجية الإيرانية المتطرفة ونشر الإرهاب في العالم من خلال دعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال والأشخاص مثل منظمة حزب الله الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق. كذلك اتهمت إيران بمواصلة دعم المتمردين في اليمن لاحتلال البلد وتهديد أمن السعودية.

وجاءت الرسالة السعودية رداً على أخرى إيرانية إلى مجلس الأمن عقب تصريحات ولي ولي العهد التي كشفت التدخلات الإيرانية ذات الصبغة الطائفية في المنطقة.