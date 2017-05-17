شاهد قصة كفاح.. من جندي لا يقرأ ولا يكتب إلى “أستاذ جامعي” بدعم الأمير متعب بن عبدالله

عرض الكاتب خالد السليمان، عبر حسابه في سناب شات، قصة كفاح مواطن، بدأ حياته جنديا لا يقرأ ولا يكتب إلى أن حصل على درجة الأستاذية وأصبح أستاذ جامعي بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني.

وفي مقطع الفيديو، الذي ترك الكاتب السليمان المواطن يتحدث بنفسه، قال “دخلت الحرس الوطني جندي لا أقرأ ولا أكتب، ثم دخلت مدارس مكافحة الأمية في الحرس الوطني إلى أن حصلت الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.

وأضاف، أنه بعد ذلك حصل على الجامعة وهو برتبة عريف ثم الماجستير وهو برتبة رقيب إلى أن حصل على قبول للحصول على درجة دكتوراه، وفي نهاية السنة التحضيرية بامتياز وجه الأمير متعب بن عبدالله بنقله إلى كلية الملك خالد العسكرية من لواء الإمام محمد بن سعود.

وأوضح، أنه بعد نقله تم تعيينه على درجة معيد ثم محاضر ثم أستاذ مساعد، إلى أن تمكن من إنهاء بحوثه لدرجة الأستاذية حتى أصبح أستاذ دكتور منذ 3 سنوات.