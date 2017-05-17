 محمد الدعيع يثير التكهنات بإبعاده عن التحليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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محمد الدعيع يثير التكهنات بإبعاده عن التحليل

محمد الدعيع يثير التكهنات بإبعاده عن التحليل
المناطق - الرياض

أثار أسطورة الحراسة السعودية محمد الدعيع جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي بعد تغريدة بثها عبر حسابها الرسمي وجاء فيها: “مهما حاول الحاكم بأمره إبعادي عن التحليل الرياضي فبحمد الله يكفيني محبة الجماهير الرياضية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “وصلني العديد من التساؤلات عن عدم إدراج اسمي ضمن محللي نهائي كأس خادم الحرمين وأنا أحيل التساؤلات لمن يبعدني عن التحليل في مباريات النصر”

ولم يوضح مستقبله في التحليل الرياضي مع القناة الرسمية الناقلة للمسابقات السعودية، ولكن وعلى مايبدو أن في فمه ماء بسبب موقف معين أدى لإبعاده.

واتجه الحارس التاريخي للتحليل الفني ، واستطاع أن يحجز موقعاً مرموقاً بين المحللين بفضل تلقائيته وعفويته المقرونة بأعوام كبيرة من الخبرة المكتسبة من مسيرته المطرزة بالألقاب والإنجازات التي يصعب تكرارها أو محاولة استنساخها.

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