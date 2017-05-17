 وفاة مواطن بفيروس كورونا في بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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وفاة مواطن بفيروس كورونا في بيشة

وفاة مواطن بفيروس كورونا في بيشة
المناطق- بيشة

توفى مواطن في العقد السادس من العمر نتيجة إصابته بفيروس كورونا في بيشة، فيما أصيب آخر بالعدوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان ” للرياض” أنه تم تسجيل حالتين في محافظة بيشة إحداهما فارقت الحياة وهي تخص مواطن يبلغ من العمر 54 عاماً وتم تصنيف حالته على أنها عدوى ثانوية وقعت داخل إحدى المنشآت الصحية إضافة إلى ما يعانيه سابقاً من وعكات صحية، كما أوضح أنه تم تسجيل حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 71 عاماً، ووضعه الصحي حرج وتم تصنيف حالته على أنها عدوى أولية.

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