 «إنستجرام» يضيف فلاتر مشابهة لـ «سنابشات» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«إنستجرام» يضيف فلاتر مشابهة لـ «سنابشات» الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على خمس مناطق فيلم وثائقي يكشف “الخطط السرية” التي تخفيها الجميلة إيفانكا ترامب عن الجميع وفاة مواطن بفيروس كورونا في بيشة شاهد انحراف سيارة “جمس” وصدم عامل جالس أمام محل في نجران محمد الدعيع يثير التكهنات بإبعاده عن التحليل شاهد قصة كفاح.. من جندي لا يقرأ ولا يكتب إلى “أستاذ جامعي” بدعم الأمير متعب بن عبدالله وزير خارجية قطر: “لا ندعم ولن ندعم ولم ندعم الإخوان المسلمين “ شاهد بالأدلة .. تواطؤ الإخوان مع إيران والحوثي في اليمن .. وتسهيل احتلال الميليشيا للمدن المنشد “الضبعان” يثير الجدل مجددا: لا يصرّحون بضعف أدلة تحريم الموسيقى خشية المجتمع شاهد.. الطفل “المصلوخي” يوجه رسالة جديدة إلى جنودنا البواسل: “عاش الجيش السعودي” البعثة السعودية بالأمم المتحدة تفضح إيران أمام العالم.. وهكذا كان خطابها

«إنستجرام» يضيف فلاتر مشابهة لـ «سنابشات»

«إنستجرام» يضيف فلاتر مشابهة لـ «سنابشات»
المناطق_متابعات

زودت شركة فيسبوك كاميرا موقع إنستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها منافسه سنابشات.

وسيتمكن مستخدمو إنستجرام الآن من الاختيار بين ثماني مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو، وتشمل الخصائص الأخرى إمكانية إعادة مقاطع الفيديو إلى الوراء وهو ما سيسمح للمستخدمين بتشغيلها بطريقة معكوسة.

وتسعى فيسبوك لتحسين الكاميرا للتغلب على الخصائص التي وفرها سنابشات مثل الرسائل التي تختفي بعد قراءتها والمؤثرات التي تضاف للوجوه وتحظى بإقبال كبير من المستخدمين دون سن العشرين.

وكانت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم أضافت بالفعل مجموعة من الخصائص على غرار سنابشات منها إمكانية أن يقوم المستخدمون بتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>