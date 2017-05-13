 أسر منتجة تسوق لمنتجاتها في رمضان بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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أسر منتجة تسوق لمنتجاتها في رمضان بمكة المكرمة

أسر منتجة تسوق لمنتجاتها في رمضان بمكة المكرمة
المناطق_عادل الزهراني
استقطب مهرجان رمضان والعيد المقامة فعالياته في الكعكية بمكة المكرمة الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهن من الأكلات الشعبية والحرف والملبوسات التراثية التي تحاكي التراث بجماليته وبساطته.
وقال صالح العتيبي ( مدير المهرجان ) أن فعاليات المهرجان انطلقت يوم أمس حيث يهدف توفير العديد من فرص العمل وفتح منفذ بيع وتسويق للأسر المنتجة كما يشهد المهرجان بين جنباته مأكولات شعبية وحرف ومشغولات يدوية بالإضافة إلى ليالي رمضان ومسرح الطفل والركن المصري والجلسات الحجازية.
وأضاف العتيبي أن المهرجان يهدف أيضاً إلى إضفاء جو من المتعة والترفيه من خلال برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل تنسجم مع العادات والتقاليد وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تساهم في شغل أوقات الشباب والشابات فضلاً عن إقامة العديد من البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات والمعارض التسويقية ضمن مساحة المهرجان الذي يستمر لمدة شهرين متأملاً أن يحقق المهرجان التطلعات ويكون إضافة إلى روزنامة المهرجانات التي تمتاز بها مكة المكرمة.

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