 انطلاق حملة السلامة الوقائية ضمن خطة مديرية منطقة حائل خلال فصل الصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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انطلاق حملة السلامة الوقائية ضمن خطة مديرية منطقة حائل خلال فصل الصيف

انطلاق حملة السلامة الوقائية ضمن خطة مديرية منطقة حائل خلال فصل الصيف
المناطق_حائل
دشن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد ناصر النهاري صباح اليوم الثلاثاء 20-8-1438 انطلاق حملة السلامة الوقائية ضمن خطة مديرية المنطقة خلال فصل الصيف .وتشمل الخطة استمرار الجولات الوقائية على المنشآت التجارية ودور الإيواء السياحي ومدن الترفيه وصالات الافراح والمساجد .
ودعا مدير المدني بالمنطقة أصحاب المنشآت التجارية بمختلف أنواعها إلى تحقيق سبل الوقاية مؤكدا أن دوريات السلامة ستنفذ أدوارها الوقائية للحد من وقوع الحوادث بإذن الله ولن تتهاون في تطبيق التعليمات بحق المخالفين لأنظمة السلامة في منشآتهم . معربا عن أمله أن يتعاون الجميع لتحقيق أهداف الحملة ورفع مستويات الوعي .

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