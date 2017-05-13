 شرطة الرياض تضبط شاباً ظهر في مقطع غير أخلاقي مع طالبة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تضبط شاباً ظهر في مقطع غير أخلاقي مع طالبة بالرياض

شرطة الرياض تضبط شاباً ظهر في مقطع غير أخلاقي مع طالبة بالرياض
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطه منطقة الرياض أنه بالإشارة الى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن توثيق أحدهم لتجاوزات وممارسات غير أخلاقية بجوار احدى مدارس البنات جنوب العاصمة الرياض
فقد تمكنت بتوفيق من الله الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وخلال فترة زمنيه وجيزة من ضبط المركبة وتحديد هوية قائدها وتسليمه لمركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.

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