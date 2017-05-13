 بالفيديو.. تخريب بمدرسة للبنات بالمشعلية بنجران.. والتعليم :تم إبلاغ الشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. تخريب بمدرسة للبنات بالمشعلية بنجران.. والتعليم :تم إبلاغ الشرطة

بالفيديو.. تخريب بمدرسة للبنات بالمشعلية بنجران.. والتعليم :تم إبلاغ الشرطة
المناطق_نجران

تعرضت إحدى مدارس البنات بحي المشعلية بنجران للتخريب وتكسير الكراسي والطاوالات والعبث بغرف المعلمات،وأوضح عدد من مقاطع الفيديو حجم الضرر الذي تعرضت له المدرسة.

وقد أوضح “للمناطق” مدير  العلاقات العامة والإعلام بتعليم نجران عبدالله الشهري أن الحادثة وقعت أثناء اجازة نهاية الاسبوع  يوم السبت ، وتم اكتشافه صباح الأحد بداية الدوام ، وتم ابلاغ شرطة المشعلية ، مضيفا أن الموضوع لدى الشرطة وفي انتظار مايصدر عنه، .

مؤكدا أن إدارة الأمن والسلامة متابعة لالموضوع وما يستجد فيه.

وأضاف الشهري أنه قد تم اعادة اوضاع المدرسة الى الوضع الطبيعي في حينه .

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