بالفيديو.. تخريب بمدرسة للبنات بالمشعلية بنجران.. والتعليم :تم إبلاغ الشرطة

تعرضت إحدى مدارس البنات بحي المشعلية بنجران للتخريب وتكسير الكراسي والطاوالات والعبث بغرف المعلمات،وأوضح عدد من مقاطع الفيديو حجم الضرر الذي تعرضت له المدرسة.

وقد أوضح “للمناطق” مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم نجران عبدالله الشهري أن الحادثة وقعت أثناء اجازة نهاية الاسبوع يوم السبت ، وتم اكتشافه صباح الأحد بداية الدوام ، وتم ابلاغ شرطة المشعلية ، مضيفا أن الموضوع لدى الشرطة وفي انتظار مايصدر عنه، .

مؤكدا أن إدارة الأمن والسلامة متابعة لالموضوع وما يستجد فيه.