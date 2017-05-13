أمير حائل يستقبل سفير جمهورية الهند ويلتقي عدد من الأهالي والأعيان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة أمس، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة .

ورحب سموه بالسفير جاويد ومرافقيه، مؤكدا عمق الروابط بين البلدين والشعبين، فيما تبودلت في ختام اللقاء الهدايا التذكارية .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، عدد من أهالي المنطقة، الذين عبروا لسموه عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، على كل ما قدمه للمنطقة، وأن بصماته التطويرية لا تنسى، مجددين العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد

– حفظهم الله -، معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة بتعيين سموه أميرا للمنطقة، مؤكدين أن حائل مستبشرة بالخير في ظل اهتمام ورعاية ولاة الأمر، وحرص سمو أمير المنطقة، فيما بادلهم سموه مشاعرهمالطيبة.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن حائل تنتظر من الجميع جهودا مضاعفة وعملا إنتاجيا يلمسه الجميع، وأن الكل مطالبين بمواكبة توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتطلعات أهالي المنطقة