المهندس الفضلي يوقع عقد مشروع نظام نقل مياه الشعيبة/ منى (ب) بطاقة ضخ تبلغ 600 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي عقد مشروع نظام نقل مياه الشعيبة/ منى (ب)مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات لضخ المياه المحلاة بطاقة 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، وذلك اليوم الثلاثاء 20 شعبان 1438هـ الموافق 16مايو 2017م.

بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

من جهته رفع المهندس الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشرفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد الذي سيؤدي بحول الله وقوته إلى زيادة ضخ المياه المحلاة إلى مكّة المكرمة ومدينة جدّة.

وقال إن هذا المشروع سيخدم المشاعر المقدسة عبر زيادة كميات المياه المحلاة الى مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة نظراً لما تمثله من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها وحرصها راحة لضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج ، وهذا يواكب رؤية المملكة 2030 في استدامة امداد خدمات المياه لهذه المنطقة.

من جانبه أوضح المهندس الحازمي أن هذا المشروع سيتولى تنفيذه شركة الراشد للتجارة والمقاولات، بتكلفته قدرها 840 مليون ريال سعودي، ومدة المشروع 18 شهرا بطاقة ضخ تبلغ 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً بطول 86 كلم وقطر 80 بوصة، مبينا بان المشروع يتضمن كذلك ترقية نقل مياه الشعيبة قويزة من 310 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة الى 620 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً حيث ستبلغ ضعف الكمية الحالية بجدة بعد اكتمال المشروع

وبيّن أن هذا المشروع يهدف إلى استيعاب كمية المياه المحلاة الإضافية التي ستضخ لمكة المكرمة بعد إتمام أعمال التوسعة لمحطة الشعيبة 3 بالإضافة إلى رفع كميّة الضخ بنظام نقل مياه الشعيبة قويزة.

ولفت المهندس الحازمي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تماشياً مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالأماكن المقدسة ووفّرت كافة المتطلبات والامكانات لتنفيذ هذا المشروع من أجل رفع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة وامدادها لهذه الاماكن بموثوقية عالية سيما وأن منطقة مكة المكرمة تشهد نهضةً تنموية وتطويرية متسارعة على كافة الأصعدة.

وقال أن كمّية المياه المحلاة التي تصل إلى منطقة مكّة المكرمة حالياً تبلغ 730 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً وبعد دخول المشروع بمشيئة الله ستصل كميّة المياه المحلاة لمنطقة مكّة المكرمة إلى 1.070 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً لتسهم في تلبية احتياجات المنطقة بالمياه المحلاة سيما وأن مكة المكرمة يتم تغطيتها بالكامل بالمياه من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة