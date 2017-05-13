البكتريا تلتهم حطام «تيتانيك»

على عمق 3800 متر تلتهم البكتريا حطام سفينة “تيتانك” الغارقة في المحيط الأطلسي قبل أكثر من مئة عام، ويتوقع باحثون اختفاء حطام السفنية بالكامل في غضون 15 أو 20 عاما.

تقول أنتيه بوتيوس، عالمة الأحياء البحرية في معهد “ألفريد فيجنر” الألماني للأبحاث القطبية والبحرية في مدينة بريمرهافن شمالي ألمانيا: “الحطام مشبع بتكدس معقد للكائنات المجهرية (بيوفيلم) والصدأ”.

وكان باحثون اكتشفوا قبل بضعة أعوام عبر فحص رقائق صدأ من السفينة نوعا من البكتريا أطلقوا عليها اسم “هالوموناس تايتانيكاي”، والتي تتسبب في تآكل الحطام، وقالت بوتيوس: “هذه البكتريا تجعل الحطام غير مستقر، ما سيؤدي إلى انهياره في وقت ما”.