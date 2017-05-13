تحت شعار ” التصلب العصبي اتحاد ” تنطلق فعاليات اليوم العالمي بالمملكة بأربع مناطق

تنطلق يوم غدا الخميس فعاليات اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد بالمملكةالعربية السعودية ” Saudi MS Day”بعنوان “التصلب العصبي اتحاد ” والذي تنظمه المجموعة السعودية الاستشارية للتصلب العصبي المتعدد وجمعيتي أرفى وساعد لمرضى التصلب العصبي المتعدد، وتهدف هذه الفعالية إلى رفع مستوى الوعي لمرضى التصلب العصبي وتوحيد الجهود وتسهيل المهمة في خدمة المرضى مما يساعدهم في تحسين نمط حياتهم،

وتنطلق هذه الفعاليات بدءا من يوم الخميس بمدينة أبها، ويوم الجمعة بمدينة جدة،وستكون محطتها يوم السبت ٢٠ مايو بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام ، وتختتم بالرياض يوم الأربعاء ٢٤ مايو.

من جهته قال الدكتور أحمد ابو لبن استشاري المخ والأعصاب ورئيس اللجنة التنظيمية لهذا اليوم العالمي: تهدف فعالية اليوم العالمي للتصلب العصبي إلى رفع مستوى الوعي لمرضى التصلب العصبيحيث ان الجهة القائمة عليها بصفة رئيسية هي المجموعة السعودية الاستشارية للتصلب العصبي المتعدد بالتعاون مع جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد وجمعية ساعد وهي بحد علمي المرة الأولى التي يتم فيها اتحاد الجمعيات و يكمن الهدف من إقامة الفعالية بأربع مدن حتى نستطيع الوصول لأكبر عدد من المرضى و نرجو التوسع أكثر بالأعوام القادمة، الفعالية أيضا ستقام بالمشاركة مععدد كبير من المستشفيات الحكومية الموجودة بالمملكة مثل (مستشفى الحرس الوطني –مستشفى الملك فهد التخصصي –المستشفيات الجامعية و أيضا مستشفيات وزارة الصحة )، حيث سيكون هناك عدد منالمحاضرات الطبية يقدمها عدد من الأطباء الاستشاريين.

وأضاف الدكتور ابو لبن أن السبب الرئيسي في تواجد أكثر من جهة في التنظيم هو توحيد الجهود و تسهيل المهمة في خدمة المرضى وأيضا حتى يتعرف المرضى على هذه الجمعيات و كمية الدعم التي يمكن أنتقدم لهم من قبل هذه الجمعيات و من أهم الأهداف التي سنركز عليها هذا العام قضيةتجار الوهم حيث يستغلون ضعف المريض وحاجته بالمتاجرة بصحتهم و تقديم الخلطات العشبية و التدخلات الخالية من الأساس العلمي المثبت كلسع النحل مما يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة .

وأختتم الدكتور ابو لبن حديثه قائلا للمصابين في هذه الفعالية دور هام حيث تماختيار بعض المرضى الملهمين الناجحين حيث يعتبرون كنموذج لباقي المرضى حيث يمكن ان يتحدثون عن تجاربهم الخاصة وحياتهم اليومية و مواجهتهم للمجتمع خلال فتره إصابتهم ، و نرجو من الله التوفيق والسداد فيما يخدم المرضى و ذويهم .