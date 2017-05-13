 تعليم نجران يدعم برامج جمعية المتقاعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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تعليم نجران يدعم برامج جمعية المتقاعدين

تعليم نجران يدعم برامج جمعية المتقاعدين
المناطق_نجران

أكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي,أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أصحاب الخبرات المتعددة والمتنوعة من المتقاعدين,وقال خلال استقباله أمس الدكتور محمد بن زاهر آل ركة مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين وعدد من أعضاء الفرع:يملك المتقاعدون خبرات وتعليم وتجارب في مختلف التخصصات مما يجعلهم محط أنظار المؤسسات الحكومية والخاصة,خاصة فيما يتعلق بالاستشارات واللجان والأعمال التطوعية,مؤكدا على توجه وزارة التعليم المستمر لدعم برامج الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مختلف مناطق المملكة,واستعداد إدارة تعليم المنطقة الكامل لتقديم كافة صور الدعم والرعاية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجمعية,من جهته نوه مدير فرع الجمعية الدكتور محمد آل راكة خلال تقديمه نبذة مختصرة عن تأسيس الفرع بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يقدمه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لبرامج وأنشطة الفرع,ووقفته ماديا ومعنويا ورعايته السنوية ليوم الوفاء الخاص بتكريم المتقاعدين مما كان له الأثر البالغ في تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين الصحية والترفيهية والاجتماعية والاقتصادية وتسويق خبراتهم لدى الجهات الراغبة في الاستفادة منهم ,مشيدا بتفعيل مذكرة الشراكة التي تم توقيعها بين إدارة التعليم وجمعية المتقاعدين,بعدها تسلم الدكتور حكمي عدد من المطبوعات والكتب الخاصة بأنشطة وبرامج وأهداف فرع الجمعية.  

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