هبوط أسعار النفط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 51.45 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:47) بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 48.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 12 مايو إلى 523.4 مليون برميل.

وكان خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل يوم الاثنين بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2018.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ويرى البعض أن من الضروري تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه في يناير والمفترض أن ينتهي في يونيو المقبل نظرا لأنه لم يقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ولم يدعم الأسعار بشكل واضح حتى الآن.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية زادت 24.1 مليون برميل في الربع الأول برغم تخفيضات الإنتاج.