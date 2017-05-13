دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 %

توصلت دراسة جديدة الى أن الكركم يُساعد في بناء الكتلة العظمية وترميمها، وأن تناول مكمل هذا البهار الهندي الشائع يقوي كثافة العظام بنسبة 7 في المئة خلال ستة أشهر.

ويُعتقد أن مركب كُركُمين في هذا البهار يُساعد خلايا الجسم على إزالة الأجزاء الهرمة من العظم قبل استبدالها. ويعاني نحو ثلاثة أرباع المسنين من تراجع كثافة العظام الذي يمكن أن يسبب هشاشتها.

ودرس باحثون من جامعة جنوا الايطالية حالات رجال ونساء متوسط أعمارهم 70 عاماً يعانون من انخفاض كثافة العظام، وقاسوا كواحلهم وفكوكهم وأصابعهم في البداية مستخدمين تقنية المسح بالموجات فوق الصوتية.

وبعد ستة أشهر وجدوا ان الذين كانوا يتناولون مكملات يومية من الكركم وليسيثين الصويا زادت كثافة عظامهم بنسبة 7 في المئة.

ويقول العلماء إن تناول ليسيثين الصويا مع الكركم يمنعه من التحلل في المعدة ويتيح له الوصول الى الأمعاء الدقيقة حيث يمتصه الجسم.

ويجري الحفاظ على الكثافة المعدنية للعظام من خلال التوازن الصحيح للخلايا هادمة العظم التي تهضم العظم الزائد و”تكنس” الخلايا الهرمة التي يتعين الاستعاضة عنها. ويمكن لدى المسنين أن يفوق نشاط هدم العظام معدل تبديلها.