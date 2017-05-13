 دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة.. اليوم المغامسي: لا يستحسن دخول العلماء لوسائل التواصل الاجتماعي.. تضعف هيبتهم غدا .. الكأس في حضرة الملك هذا التطبيق يساعد أفراد الأسرة على جدولة مهامها بشكل جماعي وظائف شاغرة في جامعة القصيم دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 % تعليم نجران يدعم برامج جمعية المتقاعدين تعليم الباحة يودع (4) ملايين ريال في حسابات المستفيدين هبوط أسعار النفط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية مناقشة أول رسائل الماجستير تخصص الفقه وأصوله بجامعة الجوف قائد قوة الطوارئ يلتقي مدير جامعة الجوف أمانة الرياض تزيل حضائر الأبل بحي طويق

دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 %

دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 %
المناطق - وكالات

توصلت دراسة جديدة الى أن الكركم يُساعد في بناء الكتلة العظمية وترميمها، وأن تناول مكمل هذا البهار الهندي الشائع يقوي كثافة العظام بنسبة 7 في المئة خلال ستة أشهر.

ويُعتقد أن مركب كُركُمين في هذا البهار يُساعد خلايا الجسم على إزالة الأجزاء الهرمة من العظم قبل استبدالها. ويعاني نحو ثلاثة أرباع المسنين من تراجع كثافة العظام الذي يمكن أن يسبب هشاشتها.

ودرس باحثون من جامعة جنوا الايطالية حالات رجال ونساء متوسط أعمارهم 70 عاماً يعانون من انخفاض كثافة العظام، وقاسوا كواحلهم وفكوكهم وأصابعهم في البداية مستخدمين تقنية المسح بالموجات فوق الصوتية.

وبعد ستة أشهر وجدوا ان الذين كانوا يتناولون مكملات يومية من الكركم وليسيثين الصويا زادت كثافة عظامهم بنسبة 7 في المئة.

ويقول العلماء إن تناول ليسيثين الصويا مع الكركم يمنعه من التحلل في المعدة ويتيح له الوصول الى الأمعاء الدقيقة حيث يمتصه الجسم.

ويجري الحفاظ على الكثافة المعدنية للعظام من خلال التوازن الصحيح للخلايا هادمة العظم التي تهضم العظم الزائد و”تكنس” الخلايا الهرمة التي يتعين الاستعاضة عنها. ويمكن لدى المسنين أن يفوق نشاط هدم العظام معدل تبديلها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>