 هذا التطبيق يساعد أفراد الأسرة على جدولة مهامها بشكل جماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة.. اليوم المغامسي: لا يستحسن دخول العلماء لوسائل التواصل الاجتماعي.. تضعف هيبتهم غدا .. الكأس في حضرة الملك هذا التطبيق يساعد أفراد الأسرة على جدولة مهامها بشكل جماعي وظائف شاغرة في جامعة القصيم دراسة: الكركم يحمي العظام ويقوي كثافتها بنسبة 7 % تعليم نجران يدعم برامج جمعية المتقاعدين تعليم الباحة يودع (4) ملايين ريال في حسابات المستفيدين هبوط أسعار النفط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية مناقشة أول رسائل الماجستير تخصص الفقه وأصوله بجامعة الجوف قائد قوة الطوارئ يلتقي مدير جامعة الجوف أمانة الرياض تزيل حضائر الأبل بحي طويق

هذا التطبيق يساعد أفراد الأسرة على جدولة مهامها بشكل جماعي

هذا التطبيق يساعد أفراد الأسرة على جدولة مهامها بشكل جماعي
 المناطق - الرياض

تنسيق مهام الأسرة بشكل جماعي بين كافة أفرادها ليس مسألة بسيطة، خصوصاً للأسر التي يعاني أفرادها من ضغط العمل بصورة متواصلة.

تطبيق Calroo يتيح لهذه الأسر تنسيق وجدولة المهام بطريقة فعالة، وذلك عبر مشاركة الجميع في إنشاء الأحداث، وتعيين المهام، وإدارة قوائم التسوق، ومتابعة المناسبات الخاصة بالعائلة وغيرها.

ويهدف التطبيق إلى تكوين مجتمع مصغر لأفراد العائلة بحيث يُمكنهم من خلاله مكافحة الفوضى وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الجميع على المساعدة في أداء المهام.

ويعتبر التطبيق بمثابة مكان مركزي يُمكنك من خلاله أن ترى وتخطط وتدير جميع أنشطة العائلة من دون الاعتماد على العديد من التطبيقات.

ومن خلال التطبيق سيكون بوسعك مثلاً معرفة المهام التي يجب القيام بها، ومن هو الفرد المكلف بذلك، كما يُمكنك الحصول على تنبيهات تذكير بالأحداث والمهام المرتبطة بك.

وفي حال عدم قدرتك على القيام بمهمة معينة، نظراً لازدحام مروري أو حدوث ظرف طارئ، فيمكن أن تحول المهمة لأحد أفراد الأسرة مباشرة.

ويُمكن من خلال التطبيق مشاركة قوائم التسوق والحاجيات اللازمة للمنزل ومزامنتها مع هواتف أفراد العائلة، بحيث يُمكن للجميع رؤية هذه القوائم والتعديل عليها، كما يتيح التطبيق إمكانية تبادل الرسائل والصور مع أفراد العائلة.

يُشار إلى أن تطبيق Calroo متوفر مجاناً على متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي آيفون تنزيله بحجم 55 ميجابايت من هنا.

مع العلم أن الإصدار المدفوع من التطبيق يوفر لك الكثير من المزايا الأخرى، مثل المزامنة مع تقويم غوغل أو إنشاء المناسبات الخاصة مع أحد أفراد الأسرة فقط أو منح بعض الأشخاص وصول محدود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>