غدا .. الكأس في حضرة الملك

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم التي ستقام بين فريقي الأهلي والهلال مساء غد، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

من جهته، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة، التي تأتي تجسيدا حقيقيا لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة.

وأكد أن هذه الرعاية تعد خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنيا التوفيق للفريقين وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع.