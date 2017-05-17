حركة النقل الخارجي غداً.. والوزير يرفض الحديث عن التفاصيل

رفض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إعطاء أي تفاصيل حول حركة النقل. وفي رده حول عدد المتقدمين ونسبة المشمولين بالنقل من المعلمين والمعلمات قال: “حتى الآن لم يتضح شيء، وستعلن كافة البيانات يوم غد (الخميس)”.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران أن التفاصيل ستعلن كاملة. ومن جهة أخرى، أوضح مدير عام شؤون المعلمين خالد القحطاني في إجابة على ذات السؤال أن الحركة تحت الإعداد، وستعلن في وقتها.

ووفقا لـ”عكاظ” فإن الإعلان سيكون في مؤتمر صحفي يعقد يوم غد (الخميس)، ويأمل الكثير من المعلمين والمعلمات في أن تلبي الحركة طلباتهم، وتلم شتات أسر الكثير منهم، وأن تكون مقاربة لحركة النقل التي أجريت العام الماضي. وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع كثير من التعليقات المطالبة بحركة نقل مرضية.