 الصحة : عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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الصحة : عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام

المناطق - نجران

استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران سيدة في العقد الخامس حامل للمرة الثالثة عشر وكانت تعاني من إرتفاع ضغط الدم الشديد المصاحب لحمل عمره 26 أسبوع مع وجود ضائقة جنينية وحيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقرار الحالة مع إجراء عملية قيصرية طارئة حيث وضعت طفلة أنثى حية ناقصة الوزن بشكل شديد (600) جرام وتم عمل الإنعاش الأولي للمولودة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب متلازمة العسرة التنفسية وأعطيت مع المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والعلاجات والتغذية اللازمة للأطفال الخدج المبتسرين ولقد تم متابعة حالة الأم وتقرر خروجها في حالة تحسن .
كما تم متابعة حالة الطفلة مع التغذية الفموية حتى زاد الوزن وأصبح (2 ) كيلو جرام وتقرر خروجها في حالة تحسن تام بفضل الله وتوفيقه.

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