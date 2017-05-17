برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق

يجري حاليًا تحذير مستخدمي واتس اب، الذي يعد أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشارًا حول العالم من رسالة احتيالية جديدة تضم رابطًا خبيثًا إلى موقع يُزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق.

وتقول الرسالة، التي رُصدت أول مرة من قبل أحد مستخدمي موقع “ريديت” Reddit: “أصبح بإمكانك الآن تغيير واتس اب وإضفاء اللون المفضل لديك”. ويُطلب من متلقي الرسالة مشاركتها مع 12 صديقًا لتفعليها وتأكيد اللون الجديد.

وحالما يقوم المستخدمون بمشاركة الرسالة مع 12 صديقًا، يُطلب منهم أن يستخدموا حاسبًا شخصيًا لضمان عمل الميزة الجديدة، وبعد النقر على الرابط الموجود في الرسالة يُطلب منهم تنزيل امتداد باسم “بلاك واتس” BlackWhats من متجر جوجل كروم. وبعد تنزيل امتداد BlackWhats، يُصاب جهاز المستخدم، إضافة إلى الـ 12 صديقًا، ببرمجية إعلانية خبيثة.

ومن جانبها قالت جوجل إنها أزالت الامتداد من متجر جوجل كروم، كما يُنصح بالتأكد من الرابط الذي يُشارك مع المستخدمين، إذ إنه يستخدم خليطًا من الحروف الروسية والإنجليزية يظهر وكأنه عنوان موقع واتس اب الرسمي على الويب шһатѕарр.com.

يُشار إلى أن تقنية احتيالية مشابهة استخدمت في الماضي لخداع مستخدمي موقع الدفع الإلكتروني “باي بال” PayPal.