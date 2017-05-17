 برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لقاء سعودي أمريكي يناقش “الابتكار لتأثير فعال” في فرص العلوم والتقنية أمير الباحة يرأس الجلسة الختامية لجلسات المجلس في دورته الـ 89 , من دورته الأولى حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين بالحادث الإرهابي بالعوامية أمير نجران يشيد بمبادرة تطوير المنازل القديمة صحة نجران تُقيم فعالية عن اليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017 برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: لانريد إعلاماً “يطبل” وسمعة المملكة أمانة، وسأتواصل معكم بشكل مباشر الصحة : عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام أمانة عسير تعرض فرصها الاستثمارية على جمعية بر أبها “العمل” تقر تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج “نطاقات” شاهد فيديو مزعج .. طفلة تدخن الشيشة والأم تصور !

برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق

برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق
المناطق _ وكالات

يجري حاليًا تحذير مستخدمي واتس اب، الذي يعد أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشارًا حول العالم من رسالة احتيالية جديدة تضم رابطًا خبيثًا إلى موقع يُزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق.

وتقول الرسالة، التي رُصدت أول مرة من قبل أحد مستخدمي موقع “ريديت” Reddit: “أصبح بإمكانك الآن تغيير واتس اب وإضفاء اللون المفضل لديك”. ويُطلب من متلقي الرسالة مشاركتها مع 12 صديقًا لتفعليها وتأكيد اللون الجديد.

وحالما يقوم المستخدمون بمشاركة الرسالة مع 12 صديقًا، يُطلب منهم أن يستخدموا حاسبًا شخصيًا لضمان عمل الميزة الجديدة، وبعد النقر على الرابط الموجود في الرسالة يُطلب منهم تنزيل امتداد باسم “بلاك واتس” BlackWhats من متجر جوجل كروم. وبعد تنزيل امتداد BlackWhats، يُصاب جهاز المستخدم، إضافة إلى الـ 12 صديقًا، ببرمجية إعلانية خبيثة.

ومن جانبها قالت جوجل إنها أزالت الامتداد من متجر جوجل كروم، كما يُنصح بالتأكد من الرابط الذي يُشارك مع المستخدمين، إذ إنه يستخدم خليطًا من الحروف الروسية والإنجليزية يظهر وكأنه عنوان موقع واتس اب الرسمي على الويب шһатѕарр.com.

يُشار إلى أن تقنية احتيالية مشابهة استخدمت في الماضي لخداع مستخدمي موقع الدفع الإلكتروني “باي بال” PayPal.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>