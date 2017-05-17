أمانة عسير تعرض فرصها الاستثمارية على جمعية بر أبها

عرضت أمانة منطقة عسير فرصها الاستثمارية على جمعية البر بأبها وذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الاستثمار بأمانة عسير المهندس علي الحيد والشيخ محمد بن فحاس أمين عام الجمعية وتم عرض فكرة سوق للأسر المنتجة على مساحة 85000الف متر.

ويتكون من سوق مركزي وصاله متعددة ومطعم مركزي للولائم الأغراض وسوق نساء وساحات مفتوحه ومقاهي ومطاعم وملاهي مغلقه وسوق تراثي , وحدائق ومسطحات خضراء ومباني اداريه ومراكز تدريب وتأهيل و يكون قريب من التجمعات السكانية ومتوسط للمسافة بين أبها والخميس وهذا جزء من عمل الأمانة الدؤوب للشراكة المجتمعية لدعم هذي الأسر ورفع مستوى الفرص الوظيفية والتأهيل للشباب والشابات .