 صحة نجران تُقيم فعالية عن اليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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صحة نجران تُقيم فعالية عن اليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017

صحة نجران تُقيم فعالية عن اليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017
المناطق _نجران

احتفلت صحة نجران ممثلة بإدارة مكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة باليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017م بالتعاون مع مركز صحي حي الفهد الشمالي تحت شعار ( بالإمكان السيطرة على الربو)  وتم التطرق إلى محاضرة توعية صحية عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه والمواد المثيرة لنوبة الربو وأهمية أخذ العلاج المناسب وإتباع إرشادات الطبيب المعالج  لضمان التحكم التام بالربو قدمها منسق البرنامج بالمنطقة واشتملت الفعالية على ( معرض توعية صحية يحتوي على مطويات و كتيبات وبروشرات  – ركن الأدوية وطرق استعمالها-  ركن لأجهزة الربو –  ركن لمثيرات الربو والحساسية ) وتم عرض فيديو توعوي عن مرض الربو بالمعرض .

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