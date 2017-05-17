أمير نجران يشيد بمبادرة تطوير المنازل القديمة

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمبادرة ملاك المنازل القديمة، بتطويرها وترميمها، لتكون شاهدًا على تراث المنطقة العمراني، ودعمًا للحركة السياحية.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على تقرير المرحلة الأولى لتطوير وترميم المنازل الطينية القديمة، ضمن مشروع يحمل اسم “أصدقاء الآثار والتراث”، قدمه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، حيث أكد سموه أهمية المشروع في صون تراث المنطقة، وربط الجيل الحاضر والمستقبل بالماضي، والمحافظة على المقومات الاقتصادية والسياحية.

واستعرض سموه خلال اللقاء خطة المسار السياحي بالمنطقة، والمرحلة الثانية للبرامج التطويرية والتأهيلية للمشغلين والعاملين في القطاع السياحي، ضمن مبادرات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”.