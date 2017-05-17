 أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين بالحادث الإرهابي بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين بالحادث الإرهابي بالعوامية

أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين بالحادث الإرهابي بالعوامية
المناطق _واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, اليوم, المصابين من رجال الأمن الذين تعرضوا لحادث إطلاق نار بحي المسورة بالعوامية, وذلك بمستشفى الأمن العام بالدمام .
واطمأن سموّه على صحة المصابين, سائلاً الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل .
ونقل سموّه للمصابين تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -, للمصابين بالشفاء العاجل, وأن يمنّ عليهم بالصحة والعافية .
من جانبهم أعرب رجال الأمن عن شكرهم سمو أمير المنطقة, على زيارته لهم والاطمئنان على صحتهم, مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى الميدان بعد إكمال العلاج للتصدي للإرهابيين والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعاً, عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به .

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