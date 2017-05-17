 حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين بالحادث الإرهابي بالعوامية أمير نجران يشيد بمبادرة تطوير المنازل القديمة صحة نجران تُقيم فعالية عن اليوم العالمي لمكافحة مرض الربو 2017 برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتس اب من خلال الدعوة إلى تغيير لون التطبيق وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: لانريد إعلاماً “يطبل” وسمعة المملكة أمانة، وسأتواصل معكم بشكل مباشر الصحة : عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام أمانة عسير تعرض فرصها الاستثمارية على جمعية بر أبها “العمل” تقر تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج “نطاقات” شاهد فيديو مزعج .. طفلة تدخن الشيشة والأم تصور ! طالب بينبع يحقق “البرونزية” في المعرض الدولي للاختراعات بماليزيا أرامكو تؤسس مركز تدريب لتهيئة الشباب في إدارة وتشغيل المنشآت الخدمية

حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران

حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران
المناطق _نجران

حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران تبدأ الكلية التقنية بنجران ممثلة في إدارة التطوير والجودة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقديم حزمة من البرامج التطويرية التخصصية والعامة لمنسوبيها من الإداريين وأعضاء هيئة التدريب خلال فترة البرامج المساندة مطلع شهر رمضان.

وأوضح مدير وحدة التطوير والجودة بالكلية زيد بن حسن اليامي ان هذه البرامج تأتي ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية عبر تطوير منسوبيها حيث تتعدد هذه البرامج بين برامج ودورات مخصصة لأعضاء هيئة التدريب وأخرى للإداريين.

مشيراً إلى أن البرامج والدورات التدريبية أساسية لتنمية المعارف والمهارات والكفاءات خصوصاً إذا واكبت التطورات المتسارعة في بيئات العمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>