حزمة من البرامج التطويرية والتخصصية لمنسوبي الكلية التقنية بنجران تبدأ الكلية التقنية بنجران ممثلة في إدارة التطوير والجودة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقديم حزمة من البرامج التطويرية التخصصية والعامة لمنسوبيها من الإداريين وأعضاء هيئة التدريب خلال فترة البرامج المساندة مطلع شهر رمضان.

وأوضح مدير وحدة التطوير والجودة بالكلية زيد بن حسن اليامي ان هذه البرامج تأتي ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية عبر تطوير منسوبيها حيث تتعدد هذه البرامج بين برامج ودورات مخصصة لأعضاء هيئة التدريب وأخرى للإداريين.

مشيراً إلى أن البرامج والدورات التدريبية أساسية لتنمية المعارف والمهارات والكفاءات خصوصاً إذا واكبت التطورات المتسارعة في بيئات العمل.