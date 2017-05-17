 محافظ الخرج يكرم الداعمين لمركز جذا لذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يكرم الداعمين لمركز جذا لذوي الإعاقة

محافظ الخرج يكرم الداعمين لمركز جذا لذوي الإعاقة
المناطق _أشرف العصيمي
التقى محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٢١هـ برئيس جمعية جذا الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى وأعضاء من مجلس الإدارة بالجمعية والداعمين الرئيسين لمركز جذا  لذوي الإعاقة بمحافظة الخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق
وقد كرمت جمعية جذا لذوي الإعاقة وعلى شرف سعادة المحافظ الداعمين الرئيسين لمركز جذا لذوي الإعاقة الذي دشنه مؤخراً أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر
حيث سلم المحافظ درعاً تذكارياً لمدير كهرباء الخرج المهندس : قبلان العتيبي
وكذلك لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ممثلاً في مركز التنمية الإجتماعي بالدلم
كما سلم دروعاً تذكارية لأعضاء مجلس الإدارة ومن ساهم في انجاح المركز وكذلك اللقاء مع المحافظ
وقد سلم رئيس مجلس إدارة جمعية جذا الأستاذ : عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى درعاً تذكارياً لسعادة المحافظ حيث شكره على ما على ماقدمه للجمعية ولمركز جذا لذوي الإعاقة من خدمات وتذليل للصعوبات جعل الله ذلك في ميزان حسناته وحسنات كل من ساهم في انجاح ودعم جمعية جذا ومركز جذا لذوي الإعاقة.

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