 بالفيديو..نائب أمير مكة يؤدي العمرة بلا حراسات أمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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بالفيديو..نائب أمير مكة يؤدي العمرة بلا حراسات أمنية

المناطق- مكة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، مساء أمس، في الحرم المكي من دون حراسات أمنية، مرتدياً إحرامه لأداء العمرة.
وشوهد نائب أمير مكة داخل صحن المطاف، وسط دعوات له بالتوفيق في مهمته الحالية.
يُذكر أن نائب أمير منطقة مكة استهل منذ ٣ أسابيع عمله الجديد، ضمن سلسلة من القرارات الملكية التي ضخّت العديد من الدماء الشابة في مختلف المناطق بالمملكة.

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