 الجدعان: ميزانية العام 2018 ستكون “توسعية” بحدود ومعتمدة على المدخرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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الجدعان: ميزانية العام 2018 ستكون “توسعية” بحدود ومعتمدة على المدخرات

الجدعان: ميزانية العام 2018 ستكون “توسعية” بحدود ومعتمدة على المدخرات
المناطق _الرياض

قال  محمد الجدعان وزير المالية أن ميزانية العام المقبل “ستكون توسعية ولكن ليست بصورة كبيرة”، ومتوافقة مع خطط تحقيق التوازن في الموارد المالية للدولة بحلول العام 2020.

وأكد الجدعان في حديثه لوكالة (بلومبيرج) الا خبارية أن “التوسع سيأتي من الكفاءة”، حيث سيتم الحد من المصروفات غير الضرورية، والاستفادة من الأستثمارات الأكثر أنتاجية.

ولفت الجدعان الى أن خطة تطبيق ضريبة الدخل في الربع السنوي الثاني لاتزال قائمة، الا أنهم يعملون على أعداد السوق والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن الجدعان أن السعودية ستقدم مشروع ميزانية العام 2018 في غضون شهرين.

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