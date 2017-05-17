الجدعان: ميزانية العام 2018 ستكون “توسعية” بحدود ومعتمدة على المدخرات

قال محمد الجدعان وزير المالية أن ميزانية العام المقبل “ستكون توسعية ولكن ليست بصورة كبيرة”، ومتوافقة مع خطط تحقيق التوازن في الموارد المالية للدولة بحلول العام 2020.

وأكد الجدعان في حديثه لوكالة (بلومبيرج) الا خبارية أن “التوسع سيأتي من الكفاءة”، حيث سيتم الحد من المصروفات غير الضرورية، والاستفادة من الأستثمارات الأكثر أنتاجية.

ولفت الجدعان الى أن خطة تطبيق ضريبة الدخل في الربع السنوي الثاني لاتزال قائمة، الا أنهم يعملون على أعداد السوق والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن الجدعان أن السعودية ستقدم مشروع ميزانية العام 2018 في غضون شهرين.