 مدير تعليم جازان: القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة يولون التعليم اهتماما كبيرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جازان: القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة يولون التعليم اهتماما كبيرا

مدير تعليم جازان: القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة يولون التعليم اهتماما كبيرا
المناطق_ جازان

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بجهود ومنجزات مكتب التعليم بالعارضة ومخرجات التعليم في المدارس وما قام به المشرفين التربويين خلال العام الدراسي الحالي 1437-1438هـ.

وذلك خلال كلمته التي القاها بمناسبة رعايته تكريم المشرفين التربويين وإداري مكتب التعليم بالعارضة في الحفل الذي نفذه المكتب باستراحة البلدية في المحافظة، وأكد الحكمي خلال كلمته إلى أن الظروف التي تمر بها بعض المدارس خاصة التوأمة بالحد الجنوبي لم تكن عائقا في سبيل مواصلة التعليم للطلاب والطالبات، وما قدمه المشرفون التربويون يعد من الإنجازات التي تضاف إلى الإنجازات التي يحققها المكتب من فترة إلى أخرى، ومؤكدا إلى أن التعليم يحظى باهتمام كبير سواء من القيادة الحكيمة أو من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان والذي يولي كل اهتمامه للتعليم لا سيما خلال الجلسات التي تنفذ في قصر سموه أو مجلس المنطقة أو من نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ومشيرا إلى جهود المعلمين والمشرفين التربويين في تعويض الناقص التعليمي لطلاب مدارس التوأمة بالحد الجنوبي.

من جهة أخرى أوضح مدير مكتب التعليم بالعارضة الأستاذ أحمد جبرة إلى أن تكريم المشرفين التربويين وإداري المكتب جاء بعد الجهود الكبيرة التي قدموها خلال الفترة الماضية، مبينا إلى أن عدد المشرفين الذين تم تكريمهم بلغ عددهم 31 مشرفا تربويا بينهم 11 مشرفا متعاونا بينما تم تكريم 24 موظفا إداريا بالمكتب، وأشار جبرة إلى جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وبما توليه من اهتمام لمكاتب التعليم بشكل عام وإلى المدارس التابعة لها وما تقدمه من برامج تعليمية صفية واللا صفية للطلاب والطالبات وخاصة المدارس التي تقع بالحد الجنوبي وفي نظام التوأمة.

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