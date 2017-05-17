محافظ الخرج يستقبل رئيس مركز ونادي سماء الخرج للطيران بعد اعتماده رسميا

استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ : شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبه بالمحافظة اليوم الأربعاء سعادة رئيس مركز ونادي سماء الخرج للطيران اللواء طيار ركن / م ناصر بن عبدالله الناصر وأعضاء مجلس إدارة المركز والنادي .

وضم وفد المركز والنادي أعضاء مجلس الإدارة كلاً من الكابتن : محمد بن عمر المصلوخ عضو مجلس إدارة المركز والنادي، والكابتن طيار : ماجد بن سعيد العلكمي المتحدث الرسمي باسم المركز والنادي .

ورحب سعادته برئيس المركز وٳدارييه مثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء المركز والنادي برئاسة سعادة اللواء في سبيل إبراز الرياضات الجوية بمحافظة الخرج، ومقدماً التهنئة بمناسبة كسب الثقة في منح التراخيص التشغيلية للمركز والنادي من الاتحاد السعودي للرياضات الجوية .

وناقش سعادته مع رئيس مركز ونادي سماء الخرج للطيران الاستراتيجية التي سيعمل عليها المركز والنادي في ظل إدارة اللواء طيار ركن / م ناصر الناصر وفق الأنظمة التي تسمح بذلك .

هذا ووعد سعادته بتقديم الدعم في شتى المجالات لكل ما من شأنه ٲن يجعل من أبناء المحافظة نموذجاً يشار لهم في تفوقهم في جميع الرياضات ، والتي منها ما يختص به المركز والنادي من الرياضات الجوية، منتهزاً الفرصة مبشراً فيها ٲهالي المحافظة بأن المحافظة مقبلة على افتتاح مطارٍ يخدم سكانها في تنقلاتهم بين مدن مملكتنا الحبيبة.

وجاء في حديث سعادته بأن خطة افتتاح المطار قد دُرست من قبل وتم الانتهاء منها بحمد الله، وذلك بالتعاون مع المجلس المحلي بمحافظة الخرج وتم الرفع بالتوصيات النهائية لهذا الشأن إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – أمير منطقة الرياض وإلى مجلس المنطقة التي هي محل اهتمام سموه الكريم .

ونوه سعادة محافظ الخرج ٳلى أن المطار في طور التنفيذ حالياً حيث سينعم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والمحافظات القريبة منها بخدماته في القريب العاجل إن شاء الله كونها في محل الاهتمام الكبير لدى حكومتنا الرشيدة بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين وولي ولي العهد -يحفظهم الله- ، مثمناً سعادته ما تم منحه من تراخيص تشغيلية للمركز والنادي واصفاً ٲياه بٲنه يعد جزءاً يسيراً من اهتمام وتنفيذ تعهد ولاة الأمر حفظهم الله تجاه المواطنين به .