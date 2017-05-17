الأمير سعود بن نايف : الإستفادة من الخبرات والتجارب العالمية يسهم في تقليص الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال هندسة النقل والطرق، لتجويدها وتطويرها، ليصبح لدينا بمشيئة الله رصيدٌ تراكمي من الخبرات والتجارب، يساهم في صناعة حلولٍ هندسية إبداعية تختصر الوقت والجهد على العَامِلِين في هذا المجال، ويُسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة للسلامة المرورية في الطرق، ويحقق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور ، مبيناً يحفظه الله أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت بفضل الله زيادةً في أعداد السكان، ونهضة عمرانية، تواكبت معها مشروعات تنموية متعددة، كان هدفها الأساس الارتقاء بمواطني هذه الدول، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكانت أحد نتائج هذا النمو حركة مرورية ضخمة، تطلبت ابتكاراً لحلولٍ هندسيةٍ في مجال هندسة النقل والطرق، وإيجاد شبكات طرق تتواكب مع هذا النمو المطرد في النهضتين العمرانية والبشرية للحد من المشكلات المرورية، وتقليص آثارها.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس لندوة ” هندسة وسلامة النقل والمرور ” التي تنظمها جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية ، بعد أن تجول في المعرض المصاحب الذي ضم العديد من الجهات المشاركة ذات العلاقة .

وأوضح سموه في كلمته أن الحوادث المرورية، معضلةٌ عالمية، ذاتُ آثارٍ أليمةٍ، على مستوى الفردِ، والمجتمع، والاقتصاد كذلك ، حيث عانت المملكة ودول الخليج من ارتفاع نسب الحوادث المرورية، وتَكبدت جراء ذلك خسائر بشرية واقتصادية، عظيمة ذاتُ أثرٍ بالغ ، مضيفا أن الإحصاءات تُشير إلى أن نسبة الوفيات نتيجة حوادث السيارات في دول الخليج العربية تبلغ 24 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 12 ألف حالة وفاة خلال العام2016م، وتجاوزت الإصابات 65 ألف إصابة في العام نفسه ، وهذه الأرقام تجعلنا نُعيد النظر ونَحثُ الخطى ونُكثفُ الجهود لوقف هذا النزيف، ولإيجاد حلٍ لهذه المعضلة التي حصدت من أراوح المجتمع، ومن اقتصاد الدول الكثير.

وأكد سموه يحفظه الله أن الآمال معقودةٌ على المشاركين في هذه الندوة للخروج بحلول عملية من شأنها رفع مستويات السلامة والأمان لوسائل النقل وأنظمة الطرق على مستوى دول المجلس ، حيث أن هناك 4محاورٍ أساسية، تُسهم بشكلٍ فاعلٍ في الحد من هذا النزيف تتمثل في الضبط، والتعليم والتوعية، والاستجابة للطوارئ،وهندسة السلامة المرورية، مبينا أن المحور الأخير الذي تبحث الندوة أبعاده اليوم، لابد أن يُراعى فيه تطوير الإمكانيات وتحسين الجوانب الهندسية المرورية في الطرق، وتحليل البيانات والمعلومات والرسومات، واستخدام تقنيات المحاكاة، والاستفادة من مؤشرات الكثافة المرورية ، وبتكامل الجهود في المحاور الأربعة، نَصِلُ بمشيئة الله إلى تحقيق المأمول بخفض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وفي الختام شكر سموه لمعالي المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، وكافة اللجان المنظمة على ما بذلوه من جهود في الإعداد والتنظيم لهذه الندوة ، كما شكر سموه جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية على حضورهم ومشاركتهم في هذه الندوة، وجهودهم الدائمة في تطوير هندسة الطرق والنقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة لشركة أرامكو السعودية الشركة الرائدة على دعمها الدائم لما من شأنه أن يرفع من مستوى الخدمة الاجتماعية في شتى المجالات، ويساهم في الوصول للأهداف المنشودة.

وأعرب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لندورة “هندسة وسلامة النقل والمرور” التي تأتي انطلاقاً من حرص قادتنا على منظومة العمل الخليجي المشترك في جميع القطاعات ومنها قطاع الطرق، والذي يهدف لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات ذات العلاقة والعاملين في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المهندس الجبير أن الطرق من أهم الموارد الاقتصادية ومحفزات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل استثمار حقيقي على المدى الطويل، وتتطلب مزيداً من العناية والاهتمام بجودة تنفيذها لتحقيق أداء وظيفي عالي، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً استثمارات مالية ضخمة في مجال إنشاءات الطرق وصيانتها بالمليارات، مما يتطلب بذل المزيد من العناية والاهتمام والعمل على وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق وتطوير المواصفات الفنية وتطبيق معايير ووسائل السلامة المرورية مع الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية والمناخية السائدة في المنطقة ، مبينا أن جمعية هندسة الطرق الخليجية تعمل لتطوير العمل الهندسي مهنياً و فنياً في كافة مدن دول الخليج من خلال تنظيم و عقد البرامج التدريبية و المؤتمرات، وكذلك توفير التسهيلات الفنية و إجراء البحوث و الدراسات المتخصصة لفائدة المقاولين و الاستشاريين العاملين في مجال إنشاء الطرق في منطقة الخليج إضافة للعمل على تبادل الخبرة و المعلومات بين دول المجلس ونقل الخبرة والتقنية الحديثة والتطور العلمي من الدول المتقدمة الى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إقامة البرامج والورش التدريبية.

وأشار المهندس الجبير إلى أن الجمعية لديها خطة طموحة للتوسع في خدمة المهنة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وفتح قنوات التواصل مع المتخصصين والممارسين في سبيل الارتقاء بالمستوى الفني لمهندسي الطرق في دول مجلس التعاون واطلاعهم على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال ، وكذلك تطلعها الى الإسهام والمشاركة في وضع الحلول اللازمة لخفض معدلات الحوادث المرورية على الطرق والتي بدأت تشكل ظاهرة منشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة مع ارتفاع معدلات نسب الوفيات السنوية نتيجة حوادث الطرق.

وكشف النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية المهندس أحمد السعدي عن أن حجم الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع البنية الأساسية والنقل من المنتظر بلوغه نحو 288 بليون دولار في حلول 2020 م وهي استثمارات ضخمة بكل المقاييس تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها دول المجلس وقياداتها لمتطلبات التنمية ، لافتا إلى أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تحصد سنويا أرواح مليون وربع المليون شخص بالعالم وأكثر من 40 ألف شخص بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع إرتفاع معدلات حوادث المرور في حال عدم إتخاذ إجراءات في شأنها لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية مع حلول 2030 م ، وهو مايجعلها كارثة عالمية بكل المقاييس .