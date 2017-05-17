أمير القصيم: المتاحف الخاصة تستحق الدعم لإظهارها ثقافة وتاريخ الوطن

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الملتقى الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، والمستشار في قطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حسين أبو الحسن ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إبراهيم المشيقح ، وأصحاب المتاحف الخاصة على مستوى المملكة.

حيث انطلق الحفل بالسلام الملكي فور وصول سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، بعد ذلك تليت آيات من الذكر الحكيم ، تلا ذلك كلمة للمستشار في قطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حسين أبو الحسن التي بين فيها بأن الملتقى الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة يأتي تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والمتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف , مؤكداً أن ذلك يأتي إمتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظة الله ـ للتراث الثقافي الوطني ويمثل فرصة مهمة لتقييم تجارب المتاحف الخاصة وتلمس احتياجاتها وهي فرصة لأصحاب المتاحف للإطلاع على ما يطرح في هذا الملتقى من ورش عمل ومحاضرات تسهم في تطوير تجربتهم المتحفية فضلاً عن أنه مناسبة لالتقائهم وتبادل الخبرات فيما بينهم , مؤكداً أن المتحف ليس لمجرد عرض المقتنيات بقدر ما هو عكس ذاكرة ثقافية واجتماعية ووسيلة مهمة للمحافظة على التراث الوطني والتعريف به وتوظيفه ثقافياً واجتماعياً وسياحياً على نحو يعزز الهوية الوطنية بالانتماء ويربط الأجيال بعضها ببعض ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على رعايته للملتقى ودعمه لإقامته في منطقة القصيم والشكر موصول لفرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي أشرف على تنظيم الملتقى.

بعد ذلك ألقى الدكتور نواف الخالدي كلمة أصحاب المتاحف في المملكة نيابة عنهم بين فيها بأن طوال عقود وأصحاب المتاحف ينتهجون منهجاً مختلفاً لتنظيم ودعم متاحفهم حتى أتت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باحتضان آمال أصحاب المتاحف وتصنيفها وتدريب أصحابها وإقامة الدورات التدريبية لهم ، بالإضافة إلى توفير الأراضي عبر وزارة الشؤون البلدية ودعمها لتحويلها إلى منشآت استثمارية ، مضيفاً إلى أن الرحلات المتنوعة التي قدمت لأصحاب المتاحف عكست خبرة متبادلة بين أصحابها سواءً للرحلات داخل أو خارج المملكة.

تلا ذلك كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أكد فيها بترحيبه بأصحاب المتاحف الخاصة في منطقة القصيم بأسمة وأسم نائب أمير المنطقة وأهالي القصيم , مقدماً سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهوده الموفقة والسديدة في خدمة تراث وآثار هذا الوطن وما يقوم به سموه من جهود دولية ودولية لخدمة السياحة والتراث الوطني , وبين سموه بأنه لاشك بأن المتاحف الخاصة وما بها من جهود من مالكيها والذي يصل عددها إلى 175 متحفاً على مستوى المملكة ذلك كله يعكس الكم المتميز من المتاحف والتي تظهر ثقافة الوطن في كافة مناطقه , مؤكداً سموه بأن من يقوم على هذه المتاحف من أصحابها دافعهم وطني وحب وهواية وأن ذلك الجانب يجب أن ينمى ويدعم بشكل كبير , مشدداً على أصحاب المتاحف بأن يتأكدوا بأن ما يعرض لديهم وطني ويعكس تاريخ المكان والزمان , وبين سموه بأنه من الواجب على كل مدينة ومحافظة أن يوجد بها دعم لتلك المتاحف من رجال الأعمال خصوصاً وأن هذا الجانب هو جانب مهم وتاريخي ووطني ويعكس ثقافة أبناء هذا الوطن الغالي وبإشراف مباشر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والبلديات لدعم أولئك الرجال الذين نذروا أنفسهم لهذا الجانب , وبين سموه بأن ما رأيناه في هذا الجانب من نشاطات وتنوع من الهيئة يشئ يفتخر به ونعتز به وزيارتهم لاشك أنه أمر مثلج للصدر ، مقدماً شكره لصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والزملاء في الهيئة وكذلك في فرع القصيم على جهودهم وأعمالهم التي تعكس ثقافة وتاريخ هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد مرحباً بهم في زيارتهم واكتشافهم لتاريخ المنطقة وتراثها,

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم 35 متحفاً متميزاً على مستوى المملكة.

وأقيم على هامش اللقاء ، ورشة عمل عن جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم وتنظيم وإدارة المتاحف الخاصة ، تراسها عبدالرحمن الجساس ، بمشاركة المهندس سعيد القحطاني ، ومحمد الزنيدي ، وأسامة القدير ، وخالد المنصور ، ونايف العنزي.