أمير القصيم يُهنئ ولي العهد لحصوله على الدكتوراه الفخرية بمكافحة الإرهاب

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب من جامعة الملك عبد العزيز ، تقديراً وعرفاناً نظير جهود الحثيثة والملموسة التي قام بها سموه لمحاربة الإرهاب على المستوى المحلي والمستويات الإقليمية والدولية كافة.

وقال سمو أمير القصيم في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد ، لقد سرنا وأثلج صدورنا منح سموكم الكريم درجة الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب ، وقد زادها شرفاً تسليم تلك الدرجة لسموكم من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، فهنيئاً لنا بسموكم ، وهنيئاً لسموكم بهذا التشريف المستحق لما بذلتموه وتبذلونه من جهود في سبيل مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً ، والتي كانت ولا تزال محل تقدير العالم بأسره ، ومن خلالها حزتم على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية ، كدليل على إعتراف العالم بنجاح تلك الجهود المتميزة في محاربة الإرهاب .

وسأل سمو أمير القصيم ، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والسلام ، ويكلل مساعيها الخيرة بالتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ، متمنياً لسمو ولي العهد العون والتوفيق للمزيد من العمل المثمر والناجح في شتى المجالات .