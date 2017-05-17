“الهاجري” الدول العربية تتصدر معدل البطالة في العالم وهذا تحدي كبير

قال سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري أن أهم مايريده الشباب من التنمية هو تحسين البيئة التعليمية وتوفير أحد الوسائل التقنية في المراحل التعليمية كافة ، وضرورة اشراك الشباب انفسهم في وضع الاستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذ للشاب والاهتمام بتمليكهم القدرات التي يحتاجونها في عصر العولمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات ، والعمل ضمن فريق واستخدام التقنية ، وإنشاء حاضنات للشباب لدعم افكارهم وإبداعاتهم وتحويلها الى مشاريع ناجحة .

جاء ذلك خلال كلمتة في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في جلسته ” الشباب العربي بين التحديات والتطلعات ” يوم أمس والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة عدد من المنظمات والهيئات الدولية والصناديق العربية في القاهرة .

وعرف الهاجري الشباب هم الذين في المرحلة العمرية من 15- 25 ” حسب تقرير هيئة الأمم المتحدة ” ، ووفق التقرير الأقليمي حول حالة السكان الذي تم إطلاقه في جامعة الدول العربية عام 2012م عدد سكان الوطن العربي 367 مليون نسمه أغلبهم من الشباب -70 % من مجمل سكان المنطقة هم من الشباب دون سن الـ 25 عاماً.

وتناول الهاجري خلال الجلسة عن مشاكل الشباب في عصر العولمة ومنها الانحراف الفكري لتعرض الشباب للفكر الضال وهذه المشكلة لا يعاني منها الشباب فقط ولكن يعاني منها المجتمع عندما يقوم الشباب بتنفيذ بعض الافكار الهدامة والمؤثرة على زعزعة الامن والاستقرار في بعض الدول العربية.

وناشد الهاجري الشباب العربي كافة أن نتكاتف ونتعاون في محاربة هذه الفئات الضالة والأفكار المنحرفة بكافة أنواعها وأساليبها وأن نتحلى بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتسامح مع نبذ التعصب والتطرف بمختلف أشكاله.

وأضاف الهاجري أن الدول العربية تتصدر معدل البطالة في العالم حسب تقرير منظمة العمل الدولية بالرغم أنه الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية تعمل على تمكين الشباب للتوظيف إلا انه ما زالت مشكلة البطالة مشكلة قائمة وتشكل تحدي كبير . وكذلك إدمان المخدرات بشكل كبير وأوقات الفراغ .

وكشف الهاجري عدم رغبة الشباب في المشاركة في خدمة المجتمع والعمل التطوعي ، الشباب ليست لديهم دراية كافية بأهمية التفاعل مع المجتمع والمشاركة في الأعمال التطوعية لذلك نجد الشباب لا يشاركون بهذه الاعمال .

وتساءل سفير الشباب العربي ماذا يريد الشباب من التنمية ؟ الطموح و التطلعات وقال أنه يجب تحسين البيئة التعليمية وتوفير أحدث الوسائل التقنية في كافة المراحل التعليمية من مرحلة الابتدائي الى المرحلة الجامعية ، وضرورة إشراك الشباب أنفسهم في وضع الإستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذ للشباب والاهتمام بتمليكهم القدرات التي يحتاجونها في عصر العولمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات ، العمل ضمن فريق ، واستخدام التقنية ، ولتمليك الشباب هذه المهارات الأساسية والمهمة لابد من جميع المؤسسات التعليمية في جميع المراحل أن تعيد النظر في مناهجها وفي طريقة تنفيذ هذه المناهج وينبغي أيضاً أن تكون للحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي دور في بناء شخصية الطالب .

و انشاء حاضنات للشباب لدعم افكارهم وإبداعاتهم وتحويلها الى مشاريع ناجحة .. هناك بعض الجامعات انشأت ما يسمى بمراكز الابداع وريادة الاعمال ومن خلال هذه المراكز يتم تقديم النصح والإرشاد للطلاب ومساعدتهم في بناء خطط ناجحة لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة.

وتابع الهاجري يريد الشباب من التنمية حل مشكلة البطالة من خلال دراسة احتياجات سوق العمل” التدريب المنتهي بالتوظيف ” وتعزيز فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم عن طريق طرح منح دراسية وهذا يساعد الشباب في تحقيق طموحاتهم وامتلاكهم للمعارف والمهارات المطلوبة.

وأوضح الهاجري في ختام جلسته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم وإبداع وابتكارات الشباب ، وقال أن الرؤية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنيت على نقاط قوة ابتكرت من الميزات التنافسية للمملكة واستغلالها بالشكل الامثل سيتيح للمملكة آفاقا واسعة لمستقبل أفضل يبنيه شباب اليوم . وبرنامج مراكز الابتكار الصناعية .. هذه المراكز ستكون داعمة للأفكار للمشاريع الصناعية.

وشرح سفير الشباب العربي أن الرؤية تشمل برنامج التحول الوطني 2020 العديد من المبادرات لدعم الابداع وريادة الاعمال لتحقيق اهداف التنمية المستدامة . و برنامج حاضنات ومشروعات الأعمال تكون داعم أيضاً للشباب لأنه الشباب ليس فقط من يملك كل فكرة قادرة على رسم خطة تنفيذية بحيث أنه يحول فكرته من افكار الى واقع ملموس فهذه الحاضنات تساعد الشباب وإعطائهم المشورة الفنية و الدعم لكي يحول افكاره الى اشياء فعليه .

وأكد الهاجري اطلاق مبادرات انشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين من الاعمال المساندة الى ريادي اعمال ، ايجاد برنامج تثقيفي عن الاستثمار وريادة الاعمال لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية ، برنامج مراكز الابتكار الصناعية ، برنامج حاضنات ومشروعات الاعمال .