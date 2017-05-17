 افتتاح قسم أعمال السير والحوادث بمرور السليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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افتتاح قسم أعمال السير والحوادث بمرور السليل

افتتاح قسم أعمال السير والحوادث بمرور السليل
المناطق _ أشرف العصيمي

افتتح محافظ محافظة السليل الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي و مدير الشؤون الإدارية بمرور منطقة الرياض المشرف على الأقسام الخارجية العميد سعد محمد الهزاني قسم أعمال السير والحوادث بمرور السليل.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بدي بالقرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية ثم كلمة  للعميد سعد محمد الهزاني  مدير الشؤون الإدارية بمرور منطقة الرياض والمشرف على الأقسام الخارجية  قدم شكره من خلالها  لقادة هذا الوطن حفظهم الله على اهتمامهم وحرصهم على افتتاح الادارات التي تخدم المواطن بمافيها مايتم افتتاحه  اليوم بمرور السليل من قسم للحوادث.
واضاف ان هذا التدشين يُعد من الرؤى التطويرية التي تستهدف راحة المواطن واستقرار الوطن  مروريا.
واختتم العميد  الهزاني  كلمته بشكره  لمحافظ السليل ومدراء الدوائر الحكوميه بالسليل لحضورهم الافتتاح ودعمهم الغير مستغرب  .

وفي نهاية الحفل الخطابي تم تكريم الجهات المشاركة والداعمين .

هذا وقد تم انطلاق المرور للأعمال الميدانية
كما تجول المحافظ  والعميد سعد الهزاني والمسؤولين  على قسم الحوادث والسير بمرور السليل .

حضر الافتتاح العقيد إبراهيم بن سعد عمران ومدير شرطة محافظة السليل ومدراء الحكومية.

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